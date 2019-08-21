Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7337
  • 6,3647
  • 275.986
  • 96031.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Akıncı iHA, Ukraynalı şirketle geliştirilecek

Akıncı iHA, Ukraynalı şirketle geliştirilecek

Akıncı iHA, Ukraynalı şirketle geliştirilecek

UKRAYNA devlet savunma şirketi Ukroboronprom, Baykar Savunma’yla kurulan ortak şirketin ilk projesinin yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) ‘Akıncı’ olacağını açıkladı.

Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin, “Yeni nesil saldırı İHA’sı Akıncı, 21’inci yüzyıl çatışmalarının gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor ve öncelikle Türk ve Ukrayna ordusunun donatılmasına yönelik olacak” dedi. Akıncı’nın, konvansiyonel uçaklarda bulunan silahlarla yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştireceğine işaret eden Bukin, “Yüzlerce kilogram ağırlığında ağır mühimmatlar kullanılabilecek” ifadelerini kullanı. 

ORTAK ŞİRKET KURULDU 

Akıncı, 1 ton ağırlığında silahlar taşıyarak, 12 kilometrelik irtifaya çıkıp 24 saat süren uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Akıncı İHA, güdümlü füzelerin yanı sıra konvansiyonel ve yüksek hassasiyetli bomba taşıma özelliğine sahip bulunuyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti... Yakalandılar!
Demet ve Cenk'in evliliğinden ticaret doğdu
İkizlerini beklerken kayınpeder olmuş
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
<p>Altına yatırım yapanlar, diğer yatırım araçlarına güvenenleri geride bıraktı. Altının gram fiyatı

Altın Fiyatları Yükseliyor... Sahte Altını Anlamak İçin Ne Yapmalıyız?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milli Piyade Tüfeği'nde büyük başarı! 40 bini geçti

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini biliyor musunuz?