Akıncı iHA, Ukraynalı şirketle geliştirilecek

Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin, “Yeni nesil saldırı İHA’sı Akıncı, 21’inci yüzyıl çatışmalarının gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor ve öncelikle Türk ve Ukrayna ordusunun donatılmasına yönelik olacak” dedi. Akıncı’nın, konvansiyonel uçaklarda bulunan silahlarla yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştireceğine işaret eden Bukin, “Yüzlerce kilogram ağırlığında ağır mühimmatlar kullanılabilecek” ifadelerini kullanı.

ORTAK ŞİRKET KURULDU

Akıncı, 1 ton ağırlığında silahlar taşıyarak, 12 kilometrelik irtifaya çıkıp 24 saat süren uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Akıncı İHA, güdümlü füzelerin yanı sıra konvansiyonel ve yüksek hassasiyetli bomba taşıma özelliğine sahip bulunuyor.