Akıllı saatte fiyat/performans: Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2e, AMOLED ekran, GPS ve sürekli kalp atış hızı izleme gibi birçok donanım özelliğinin yanı sıra çok sayıda spor aktivitesini izleme yeteneğine sahip. Uygun fiyatlı diğer akıllı saatler düşünülünce Huawei Watch GT 2e diğer markalara oranla daha güçlü özellikler ile teknoloji severlere sunuluyor.

TASARIM VE EKRAN



Huawei Watch GT 2'nin profesyonel klasik görünümünden uzaklaşarak daha genç ve aktif bir görünüme kavuşan Watch GT 2e, daha modern bir stile büründüğü görülüyor. Tasarımdaki en büyük değişiklik, kayışın saat gövdesi ile buluşma şekli. Kayış artık Apple Watch'ta olduğu gibi saatin üst ve alt kısmına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş. Bu şekilde kauçuk kayışların bilek çevresine daha rahat oturup daha iyi uyum sağlanması amaçlanmış. Ayrıca pin mekanizması ile kayışlar çok rahat değiştirilebiliyor. Kutudan çıkan kayışın tasarımı saati son derece basit gösteriyor. Bu derece kaliteli malzeme ve tasarıma sahip bir akıllı saat için nasıl böyle bir kayış tasarımı uygun görülmüş anlaşılır gibi değil.

Watch GT 2'nin yuvarlak düğmeleri Watch GT 2e'de değiştirildiği görünüyor. Rahatlık sağlamak ve egzersiz sırasında bilek bükülmelerinde yanlış dokunmaları önlemek için sivriltilmiş kenarlı iki düz düğmeye yer verilmiş. Watch GT 2e’nin düğmeleri düzleştirilmiş olması saate daha sportif bir görünüm de kazandırmış.

Ürün, 454 x 454 çözünürlüğe (326 ppi) sahip, hızlı geribildirim sağlayan, muhteşem renkler ve parlaklık verebilen, 1,39 inç boyutunda AMOLED dokunmatik bir ekrana sahip. Ekran parlaklığı o kadar iyi ki saat ekranına doğrudan güneş ışığı gelse dahi ekranı görmede sorun yaşanmıyor. Ekran ayarlarında sürekli açık seçeneği olsa da bu ayarın açık olması saatin pil kullanım süresini ciddi şekilde azaltacaktır.

YAZILIM VE PERFORMANS



Huawei Watch GT 2e, Huawei'nin giyilebilir cihazlar için üretilmiş kendi Kirin A1 çipini kullanıyor. Huawei Watch GT 2’ye göre içerisinde iki katı depolama alanı bulunan Watch GT 2e, 2GB yerine 4GB depolama alanı ile geliyor. Bu depolama alanına istenilen müzikler yüklenerek, saate bağladığınız bir bluetooth kulaklık ile telefonsuz da müzik dinlenebiliyor. Bu hafıza sayesinde akıllı saate 500 şarkı yüklenebiliyor.

Yazılım tarafında da Huawei kendi yazılımı LiteOS'u kullanıyor. Huawei bu akıllı saatte hem kendi işlemcisini kullanıp hem de kendi işletim sistemine yer vermesi işlemci/yazılım uyumluluğu artırmış oluyor. Bu da diğer markaların akıllı saatlerine göre daha iyi performans sağlıyor. Bu performansı saati kullanım sırasında bariz şekilde hissedebiliyorsunuz. Menüler arasındaki geçişler ya da saat içerisindeki uygulamalara erişim hızı gayet iyi ve stabil çalışıyor.

Saatte kullanılan LiteOS işletim sisteminin kullanımı diğer akıllı saatlere birebir benziyor. Huawei kullanımı zorlaştıracak herhangi bir özgünlük bulunmuyor. Saat ana ekranından sola veya sağa kaydırmak, atılan adımlar, yakılan kalori, ortalama kalp atış hızı, stres seviyesi ve hava durumu gibi temel bilgilere erişiliyor. Bunların tümü, favori istatistik ekranlarınızı görüntülemek için değiştirilebiliyor. Ayrıca yukarı kaydırmak, tüm bildirimlerinizi bir listede gösterirken, aşağı kaydırmak pil istatistiklerini ve hızlı ayarları gösteriyor. Saatin üst düğmesiyle tüm özellikler liste halinde görülebiliyor. Alt düğmeye de istenilen kısayol atanabiliyor. Saatte kullanılan simge ve grafikler gayet büyük ve okunaklı olduğundan kullanım konusunda zorluk yaşatmıyor.

Yazılım konusunda Huawei Watch GT 2e’yi rakiplerinin gerisinde bırakan en büyük eksikliği yeni uygulamalar yüklenemiyor olması. Yani saati aldığınız zaman içindeki uygulamalarla yetinmeniz gerekiyor. Saat içerisinde gelen uygulamalar her türlü ihtiyacınızı karşılasa da farklı işler yapabilen uygulamalar yükleniyor olması hoş olabilirdi.

Watch GT 2'nin aksine, Watch GT 2e'de yerleşik hoparlör veya mikrofon bulunmuyor. Ayrıca 4G / LTE sürümü de bulunmadığından saatin sürekli bağlı bulunacağı akıllı telefona ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

EGZERSİZ VE PİL



Watch GT 2e'nin öne çıkan ana özelliği, koşmak, yüzmek, bisiklete binmekten parkur, bale, kaykay ve oryantal dans gibi alışılmadık etkinliklere kadar her şeyi takip edebilen bir dizi yeni egzersiz modlarının bulunması. Cihaz, 6 farklı egzersizi otomatik olarak algılayabildiği gibi içerisinde bulunan 85 özel egzersiz modu ile ilgili olarak da istatistik veri sunabiliyor. Ayrıca açık hava antrenmanları sırasında rota takibi için GPS ve GLONASS konumlandırma sistemlerinden yararlanıyor. Saat ayrıca Huawei TruRelax özelliği ile stres seviyenizi de ölçebiliyor. Ölçüm sırasında stresli çıkmanız durumunda nefes egzersizleri ile stresi azaltmanıza yardımcı oluyor.

Su sporlarını sevenler için Huawei Watch GT 2e, 50 metreye kadar su geçirmeye dayanıklı. Tüplü dalış yapılabilen profesyonel sporcular için yeterli bir seviye olmamasına rağmen yine de yaz tatilinde saati kolunuzdan çıkarmak zorunda kalmayacağınız bir dayanıklılık sunuyor.

Huawei Watch GT 2e bütün bunları yaparken 455 mAh pil kapasitesi ile kağıt üzerinde iki haftalık bir ömrü olduğu görülmekte. Watch GT 2e, yaptığımız testlerde bu iddiaların doğruyu gösterdiği nadir cihazlardan biri olduğunu deneyimliyoruz. Cihaz, günlük kullanımda 13-14 gün çok rahat açık kalabiliyor. Bir akıllı saatte 14 gün pil ömrü son derece iyi bir oran. Diğer markaların 3-4 günlük kullanımlarının karşısında üç katından fazla açık kaldığı anlamına geliyor. Saat, pili tam bitik halden yüzde 100’e bir buçuk saatten daha kısa sürede şarj oluyor. Pil donum süresi de gayet iyi. Hatta saatin şarj aletini kaybedebilirsiniz bile.

SONUÇ



Huawei Watch GT 2 Pro’nun fiyatını yüksek bulanlara daha ucuz ve kaliteli bir alternatif sunan Huawei, uygun fiyatlı giyilebilir cihazlar satan rakiplerini zora sokacağa benziyor. 85 egzersiz desteği, uzun pil ömrü, kalp ritmi ölçme, SpO2 desteği, GPS, 4 GB dahili hafıza, vb. birçok özellik sunan Huawei Watch GT 2e’yi 800-1000 lira fiyatlara satın alınabiliyor. Emsal özelliklere sahip akıllı saatlerin fiyatları düşünülünce Huawei Watch GT 2e için fiyat/performans ürünü demek yanlış olmaz.