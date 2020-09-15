Ağda kayıtlı değil hatası ne demek, neden olur? Ağda kayıtlı değil hatası çözümü...
Ağda kayıtlı değil hatası, akıllı telefonlarda sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Ağda kayıtlı değil hatasının çözümü için birçok alternatif yol bulunmaktadır. Basit yöntemlerle ağda kayıtlı değil hatasının çözümünü sizin için derledik.
Ağda kayıtlı değil hatası, Android cep telefonlarında sıkça görülen unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İnternet kaynaklı olan bu sorun tam da telefonda işimiz olduğu zaman ortaya çıkınca sıkıntılar oluşturabiliyor. Ağda kayıtlı değil hatasının çözümü için bazı yöntemler bulunuyor.
AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI NE DEMEK?
Ağda kayıtlı değil hastasının sebebi genellikle telefonun belli olmayan bir sebepten dolayı baz istasyonu bağlantısının kopmasından veya anlık çıkmasından kaynaklı olması halidir. Bu durum genelde Android telefonlarda karşımıza çıkar.
Bu sorunla karşılaşan kişiler ilk olarak SIM kart takılımı değil mi onu kontrol etmesi gerekmektedir. Eğer ki SIM kartta bir sorun yok ise daha sonra ağ ayalarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Ağda kayıtlı değil hatasının basit ve etkili çözümü için belirli adımlar bulunmaktadır.
- İlk olarak yapmanız gerekenler öncelikle 10 dakika cihazınızı kapalı tutun. Bunun için batarya çıkarılmış bir şekilde olması gerekmektedir.
- Daha sonra tekrar bataryayı takıp açın, açıldıktan sonra birkaç dakika daha bekletiniz.
- Bataryayı takmadan önce SIM kartı da takın ve tekrar açın, birkaç dakika bekleyiniz.
- Cihazınız açık iken ayarlar – diğer ayarlar – mobil ağlar – ağ operatörleri kısmına gelin. Buradan GSM seçeneğini seçiniz.
- Ardından alt kısımda yer alan ağları ara seçeneğini dokununuz. Buradan ağları cihazınızın bulmasını bekleyiniz. Bekledikten sonra hangi operatörü kullanıyorsanız, onu seçin.
- Kayıt etmesini bekleyin. Ağ kayıt edildi uyarısı gelince cihazınızı kapatıp tekrar açınız. Bu sorunu bu şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz.