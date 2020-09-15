Ağda kayıtlı değil hatası ne demek, neden olur? Ağda kayıtlı değil hatası çözümü...

Ağda kayıtlı değil hatası, Android cep telefonlarında sıkça görülen unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İnternet kaynaklı olan bu sorun tam da telefonda işimiz olduğu zaman ortaya çıkınca sıkıntılar oluşturabiliyor. Ağda kayıtlı değil hatasının çözümü için bazı yöntemler bulunuyor.

AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI NE DEMEK?

Ağda kayıtlı değil hastasının sebebi genellikle telefonun belli olmayan bir sebepten dolayı baz istasyonu bağlantısının kopmasından veya anlık çıkmasından kaynaklı olması halidir. Bu durum genelde Android telefonlarda karşımıza çıkar.

Bu sorunla karşılaşan kişiler ilk olarak SIM kart takılımı değil mi onu kontrol etmesi gerekmektedir. Eğer ki SIM kartta bir sorun yok ise daha sonra ağ ayalarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Ağda kayıtlı değil hatasının basit ve etkili çözümü için belirli adımlar bulunmaktadır.