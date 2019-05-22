Adınızı Mars'a göndermek ister misiniz?

TM Dijital Haber Merkezi

Gelecek yıl Mars'a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. Siz de isminizi Mars'a göndermek istiyorsanız, NASA'ya talebinizi iletmeniz yeterli.

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars'a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin temmuz veya ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.

Mars 2020 projesinde görev alan bilim insanı Ken Farley, "Bu görevde toplayacağımız örnekler, evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna cevap verebilir." dedi.

NASA bünyesindeki Jet Propulsion Laboratory'nin (JPL) geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde aracın Mars yüzeyinde Curiosity uzay aracı için tehlike olan alanlara gidebilecek dayanıklılıkta olacağı söylendi.

30 EYLÜL'E KADAR KAYIT YAPILABİLİR

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek

TÜRKİYE İLK DÖRTTE

Ayrıca NASA, kayıt yapılan ülkelerin de sıralamasını tutuyor. Sıralamada ABD ilk sırada yer alırken, Hindistan ikinci, Meksika üçüncü, Türkiye dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ardından Kanada, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Almanya gibi ülkeler geliyor. Ancak kayıtların daha yeni başlaması ve eylül ayına kadar devam edecek olması nedeniyle bu sıralama günbegün değişebilir.

Siz de isminizi Mars'a göndermek isterseniz NASA’nın Mars2020 için hazırladığı internet sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz.