ABD'ye rakip olarak geliştirilen savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı

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Pakistan Aeronautical Complex ve Çinli Chengdu Aircraft Corporation ortaklaşa geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 V uçağının en son sürümüyle eşleştirmek için çalışılan JF-17 Blok 3 savaş uçağının Aralık 2019'da Çin'in Güneybatı Sichuan Eyaleti, Chengdu'da ilk uçuşunu yaptığı bildirildi.

2 yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olan Block III versiyonuna Çin, Elektronik Taramalı Aktif Dizin olarak da bilinen Aktif Faz Dizinli Radar (AESA), Elektronik Harp Sistemi, kaska takılı hedefleme sistemi, gelişmiş hedefleme modülü gibi yeniliklerle donatıp ABD yapımı F-16 V’nin özelliklerini yakalamayı ve rekabet etmeyi planlıyor.

Çin JF-17'yi, yeni nesil F-16 V savaş uçağının özelliklerine sahip hale getirmeyi, fiyatının ise F-16 V’nin yarısından daha azına mal etmeyi planlıyor. Böylece Çin, JF-17 Block III ile düşük savunma bütçeli ülkelerin ilgisini çekmesini planlıyor. Çin daha önce JF-17'yi Nijerya ve Myanmar'a satmıştı.

Savaş uçağı baş tasarımcısı Yang Wei, "Birçok ülke uçağı satın almak için ilgileniyor. JF-17 için bir yeni sözleşmeler imzalamaya yakınız." dedi.

Ayrıca Malezya Hafif Savaş Uçağı (LCA) tedarik programında listedeki Çin-Pakistan jetini (JF-17) kısa listeye aldı. Uçak kısa listede Hint yapımı Tejalar ve Güney Koreli F-50 ile rekabet halinde.

Aerospace Knowledge dergisinin genel yayın yönetmeni Wang Ya'nan, JF-17'ye yapılan yeni eklemeler, pilotlara daha fazla durumsal farkındalık kazandırarak, uçağı uçurmak yerine savaşa daha fazla odaklanmalarına olanak tanıdığını söyledi.