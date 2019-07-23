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  3. ABD'nin savunma devi, İngiltere'ye askeri uydu üretecek

ABD'nin savunma devi, İngiltere'ye askeri uydu üretecek

ABD'nin savunma devi, İngiltere'ye askeri uydu üretecek

ABD merkezli savunma sanayii firması Raytheon, askeri takım uydu üretmek için İngiltere Savunma Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD merkezli olarak faaliyet gösteren savunma sanayii firması Raytheon ve İngiltere Savunma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre, Raytheon askeri alanda kullanılacak bir dizi küp uydu üretilmesinin hızlandırılması için kurulan hükümet ve sanayi arasında iş birliği yapan Team ARTEMIS Industry'ye katılacak.

Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Rocky Rochelle, "Müttefiklerimiz (ABD) açıklarımızı kapatmak için çalışıyorlar." dedi.

Şirket, bir yıl içinde Team ARTEMIS Industry ile birlikte ilk test uydusunu göndermeyi planlıyor.

Raytheon, genel itibarıyla savunma, silah ve ordu alanında iş yapan bir Amerikan firmasıdır. Dünya geneli füze üretiminin büyük çoğunluğunu elinde bulundurur. Firma 1922 yılında kuruldu ve 1959 yılında şimdiki adını aldı. Dünya çapında yaklaşık 63 bin çalışanı vardır ve yıllık geliri yaklaşık 25 milyar dolardır.

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