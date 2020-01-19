ABD'nin 'Huawei' önerisi Almanya'da da karşılık bulmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin "5G ağında Huawei teknolojileri kullanılmamalı" önerisi, İngiltere'nin ardından Almanya'da da karşılık bulmadı.

'ALMANYA'NIN 5G DAĞITIMINI 5-10 YIL ERTELEYEBİLİR'

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Huawei olmadan 5G ağı kurmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bir şeylerin olma ihtimali ile bir ürünü pazar dışı bırakmanın doğru olmadığını belirten Seehofer, Huawei'yi saf dışı bırakmanın Almanya'nın 5G ağının dağıtımını 5 ila 10 yıl erteleyebileceği konusunda da uyardı.

Daha önce de Huawei'yi ulusal güvenlik tehdidi olarak gören ABD, "İngiltere'de 5G ağında Huawei teknolojisi kullanmak çılgınlık olur" ifadesini kullanarak uyardı.

"KARŞI ÇIKANLAR ALTERNATİFLERİNİ SUNMALI"

İngiltere başbakanı Boris Johnson ise "Bu duruma karşı çıkanlar alternatifleri sunmalı" diyerek Washington yönetimine karşı çıkmıştı.

AA