ABD'li üst düzey yetkili: Başkan emir verirse çok hızlı nükleer testler yapabiliriz

Nükleer Meselelerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Drew Walter, Mitchell Enstitüsü tarafından Salı günü düzenlenen 'Havacılık ve Uzay Araştırmalar' konulu video konferans yoluyla düzenlenen seminerde önemli açıklamalarda bulundu.

Star.com.tr'de yer alan habere göre medya mensuplarının sorularını da cevaplayan Walter, Washington Post'un Cuma günü gündeme getirdiği 'Trump yöntemi, 1992'den beri yapılmayan nükleer testlerin, o yıldan bu yana ilk kez yapılmasını tartışıyor.' iddialarıyla da ilgili konuştu.

Walter, canlı nükleer testlerle ilgili herhangi bir politika değişikliği olmadığını söyledi. Ancak, ABD'nin yeraltı nükleer testlerini yürütme yeteneğini koruduğunu ve başkan tarafından emredilirse 'çok hızlı bir test' yapabileceklerini belirtti.

Washington Post'a göre, 15 Mayıs toplantısında bir test yapmak için herhangi bir anlaşma olmadığını, ancak üst düzey bir yetkiliye göre bu konu, 'devam eden bir görüşme'.

Üst düzey yetkiliye göre, bir testin Rusya'ya bir mesaj gönderebileceğini ve Çin'le yapılacak silah kontrol görüşmelerinde pazarlık için bir kazanım elde etmeyi hedefleyebilir.

Washington, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma için yeni bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor, ancak Çin bu fikri reddetti.

Uzmanlar, ABD yönetiminin bu iki gücü müzakere masasına getirmek için zor bir tutum almayı düşünebileceğini söylüyorlar.

Ayrıca Walter'in açıklamasına göre, Washington yaklaşık otuz yıldır durdurduğu canlı nükleer testlere bir anda dönebilir.