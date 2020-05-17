ABD'li firmadan 'kalkan antikor' iddiası: Yüzde 100 koruyor, 4 günde iyileştiriyor

California merkezli "Sorrento Therapeutics" firması keşfettikleri STI-1499 adlı antikorun Kovid-19 virüsünü yüzde yüz engellediğini savundu. Firmanın CEO'su Dr. Henry Ji, "Bu antikor sayesinde sosyal mesafeye ihtiyacınız kalmayacak. Hayatı korkmadan normale döndürebilirsiniz" dedi. Dr. Ji, son 10 yıldır topladıkları milyarlarca antikoru test ettiklerini, içlerinde özellikle bir tanesinin virüsün sağlıklı hücrelere bulaşmasını yüzde yüz engellediğini fark ettiklerini söyledi.

YAN ETKİSİ DE YOK

Ji, "Antikor, bir virüsün vücuda girişini engellediği zaman o virüs hayatta kalamaz. Hücreye giremezlerse çoğalamazlar. Yani, virüsün hücreyi ele geçirmesini önlersek, virüs sonunda ölür. Dr. Ji, ayrıca antikorun yan etkisi olmadığını ve hasta olanları da 4 gün içinde iyileştirdiğini ileri sürdü. Covi-Shield olarak adlandırılan kokteyl, üç farklı antikordan oluşacak ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayına sunulacak.



ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

Bazı uzmanlar firmanın iddialarına işaret ederek, “Bu kadar kısa bir zaman içinde yüzde yüz çözümden bahseden söylemlere yüzde yüz şüpheyle yaklaşın” uyarısı yaptı.

