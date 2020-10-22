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22 Ekim 2020 Perşembe 23:22 | Son Güncelleme:

AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı

AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı
AA

Avrupa Birliği (AB), siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle iki Rus ajanına ve Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) birimine yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumlularına yaptırım uygulanacağını açıklandı.

AA'nın aktardığı habere göresiber saldırıda yer aldıkları gerekçesiyle Rus askeri istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ile GRU Başkanı Igor Olegovich Kostyukov'un mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.

GRU'nun siber saldırıdan sorumlu biriminin de mal varlıkları donduruldu.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Markar Esayan son yo

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