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  3. ABD Hava Kuvvetleri, F-22 ve F-35 uçakları arasındaki veri bağlantısını test edecek

ABD Hava Kuvvetleri, F-22 ve F-35 uçakları arasındaki veri bağlantısını test edecek

ABD Hava Kuvvetleri, F-22 ve F-35 uçakları arasındaki veri bağlantısını test edecek

ABD Hava Kuvvetleri, F-35 ve F-22 savaş uçaklarının Aralık ayında iletişim kurmalarını sağlayacak güvenli bir veri bağlantısını test etmeye başlayacak.

Aksam.com.tr

USAF Gelişmiş Savaş Yönetim Sistemi'nin baş mimar mimarı Preston Dunlap, Washington'daki Defence Ones Zirvesi'nde veri bağlantısı konusunda harekete geçildiğini açıkladı.  ABD Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından geliştirilen araç, Breaking Defence'ye göre pilotların iki uçak platformu arasında hedefleme, konum ve diğer verileri paylaşmalarına izin veren iki uçak modelinden gelen bilgileri çevirecek. 

Air force technology'de yer alan haber göre; Veri bağlantısı, hayalet uçakların diğer savaş uçaklarıyla iletişim kurmak için geleneksel radyo dalgası iletişimini kullanarak hayati bilgileri iletmelerini sağlayacak. Testlerin Aralık ayında başlaması ve üç ayda bir yayınlanacak yeni işlevlerle başlaması bekleniyor.  F-35 ve F-22'lerin veri bağlantısını bilgiyi çeviren bir ağ geçidi üzerinden bağlanması hedefleniyor. Sistem geliştikçe, USAF daha fazla platform eklemeyi planlayarak kara, hava ve deniz alanlarında doğrudan iletişim kurabilecek ekipman miktarını artırmayı planlıyor.

Hava Kuvvetleri Dergisi'ne göre, Dunlap, “Bir resmi görebilir, gemiyi tıklayabilir, [ve nerede olduğunu], nerede gezdiğini, gemide neler olduğunu görebilirsin. Bunu savaş uçaklarımızın erişebileceği bir şekilde alabilmemiz gerekiyor." dedi. USAF, nihayetinde, aracın durumsal farkındalığı arttırmak için ABD ordusunun belirli bir alanda sahip olduğu tüm varlıkları gösterebileceğini umuyor.


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