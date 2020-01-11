ABD ordusuyla krize sebep olan V-280 Valor... Jet yanıt!

Geleceğin helikopter ve tiltrotorlarının insansız uçmasına ilişkin açıklamalarda bulunan General Wally Rugen, kesinlikle yeni bir sarmalın içinde olduklarını belirtti.

Ordudan yapılan açıklama insansız tiltrotorların 2030 yılına kadar hizmeti girmesinden duyulan şüphe dile getirildi.

JET YANIT

Ancak aradan 1 saat bile geçmeden Bell'in V-280 Valor tiltrotoru için çalışan kıdemli mühendis Paul Wilson ordunun açıklamasına 'jet yanıt' denilebilecek bir açıklama yaptı.

Wilson gazetecilere, tiltrotorun insansız bir şekilde tam otomatik kalkış, tam otomatik iniş ve ikisinin arasındaki tüm noktaların başarıyla test edildiğini duyurdu.

Bell V-280 Valor

V-280 Valor, ABD Ordusu'nun Gelecek Dikey Kalkış programı için Bell Helicopter ve Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş olan 3. kuşak tiltrotordur.

Resmi olarak 2013'teki Amerikan Ordusu Havacılık Derneği'nin Fort Worth, Texas'daki Yıllık Profesyonel Forum ve Fuarı'nda sergilenmiş, ilk uçuşu 2017'ye planlanmıştır.

V-280 Valor helikopterinin maksimum seyir hızı 518 km/s.

Stratejik önemini artıran bir diğer etken, menzili ise 3,889 km.

Yani mevcut dikey kalkış helikopterlerinin iki katı hız ve menzile sahip.

95C°'ye kadar çok yüksek sıcaklıklarda 6.000ft yükseklikte uçabiliyor.

Helikopter, operasyon alanına nakliye için lojistik destek gerektiren diğer helikopterlerin aksine, kendi kendine bu işlemi yapmaya yetecek bir pratforma sahip.

Hava aracı, dört mürettebat hariç, 11 askeri taşımak üzere tasarlandı.

Silahlı kuvvetlerin rahat girişi ve çıkışı için iki geniş 1.83 m yan kapıya sahip olacak.

Kalkış ve iniş sırasında daha iyi kontrol sağlamak için geleneksel bir geri çekilebilir iniş takımı kullanıyor.

V-280 Valor gücünü, üç kanatlı tiltrotor ve tahrik ünitelerine bağlı iki turbo motordan alıyor.

(star.com.tr)