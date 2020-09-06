ABD ordusunun sır bilgileri Microsoft'a emanet

Amerika Birleşik Devletleri Korunma Bakanlığı Pentagon, Amazon işletmesinin yargıya taşıdığı Korunma Altyapısı Ortak Teşebbüsü JEDI olarak öğrenilen "bulut" ihalesine müteveccih yaptığı ikinci bir değerlendirmede ihaleyi ilk kazanan Microsoft işletmesinin önerisinin hali hazırda en iyi öneri olduğunu tespit ettiklerine söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Geçen sene ekim ayında Microsoft'un kazandığı 10 milyar dolarlık ihale Amazon tarafından aralık ayında duruşmaya taşınmasının ardından Pentagon ihaleyi yine mercek altına aldı.

Yapılan analiz üzerine Pentagon bugün yaptığı söylemede, "Bakanlık JEDİ Bulut ihalesini kapsamlı bir biçimde yine değerlendirdi ve Microsoft'un verdiği önerinin hali hazırda en iyi öneri olduğunu tespit etti." ifadelerine yer verdi.

Söylemede, duruşmanın şubat ayında verdiği durdurma kararı sebebiyle projenin şimdi başlamayacağı ancak Pentagon'un Amerikan ordusunun tüm bilgilelerinin saklanacağı projenin bir an evvel başlamasını beklediği kaydolundu.

AMAZON İHALEYİ DURUŞMAYA VERMİŞTİ

İhalede ismi öne çıkan firmalardan internet alışveriş devi Amazon, ihalenin taraflı ve kusurlarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft'a verildiği mazeretiyle ihaleyi yargıya taşımış ve 13 Şubatta duruşma ihalenin yürütmesini durdurmuştu.

Amazon, Amerika Birleşik Devletleri Federal Duruşmasına verdiği arzuhalde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’a hasar vermek ve işletmenin ihale önerisini baltalamak için kamuoyunda sarih ve saklı hamlelerde bulunduğunu öne sürmüştü.

Arzuhalde, "Mesele, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Korunma Bakanlığı bütçesini şahsi ve politik emellerini sürdürmek için kullanmasına izin verilip verilmemesidir." ifadesine yer verilmişti.