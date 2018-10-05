ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye'nin F-35'teki kritik rolünü çizerek gösterdi

ABD’nin en önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek, bugün “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlığıyla bir makale yayımladı.

ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-35 verilmemesini yönünde attığı adımların geçersizliği, haberde açık açık gösterildi. Türkiye’nin F-35’in en önemli parçalarını ürettiği vurgulandı.

Gövde ve iniş takımları gibi kilit önemde olan parçalarda Türk damgası olduğu belirtildi.

10 Türk şirketinin F-35’ler için 12 milyar dolarlık parça üreteceği ifade edildi.

Kongre karşı çıkıyor ama…

ABD Kongresi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini satın almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını istiyor.

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı.

2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaş uçağının daha gelecek yıl mart ayında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediklerini Pazartesi günü söylemişti.

(Milliyet)