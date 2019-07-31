Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5616
  • 6,1726
  • 253.713
  • 102.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. ABD duyurdu! 4 adet Chinook helikopteri Türkiye'ye teslim edildi

ABD duyurdu! 4 adet Chinook helikopteri Türkiye'ye teslim edildi

ABD duyurdu! 4 adet Chinook helikopteri Türkiye'ye teslim edildi

Amerikan Boeing firması Türkiye'nin sipariş ettiği 4 Chinook helikopterinin daha teslimatını tamamladı. Konuyla ilgili açıklama ABD Büyükelçiliği'nden yapıldı.

Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu. 
 
Açıklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi. 
 
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla yeni aşkını ilk kez açıkladı! 'Güzel bir şey yaşıyorum'
Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Metin Hara'ya çok zor Adriana Lima sorusu
Hadise'nin Reynmen dansına Ayla Çelik'ten eleştiri
Megastar Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak
<p>Endonezya’nın Bandung şehrinde meydana gelen olayda, bir sürücü, otomobiliyle kırmızı ışıkta arab

Kırmızı Işıkta Geçen Otomobilin Üstüne Atladı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: 'Hayalet'