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  • ABD dördüncü istihbarat uydusunun yörüngeye yerleştiğini açıkladı
17 Kasım 2020 Salı 00:37 | Son Güncelleme:

ABD dördüncü istihbarat uydusunun yörüngeye yerleştiğini açıkladı

ABD dördüncü istihbarat uydusunun yörüngeye yerleştiğini açıkladı
AA

ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO), bu hafta dördüncü istihbarat uydusunu dünyanın yörüngesine yerleştirdiğini açıkladı.

NROL-101 adlı istihbarat uydusunun Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssünden fırlatıldığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, "NRO'nun ulusal güvenlik sistemlerinin topladığı veriler, üst düzey karar vericilere, istihbarat kurumlarına, Savunma Bakanlığına ve ABD ortaklarına istihbarat sunmak üzere kullanılıyor." denildi.

Bu uydu NRO'nun bu yıl fırlattığı dördüncü istihbarat uydusu oldu.

Kurum daha önce de biri NASA'nın Virginia eyaletindeki Wallops Uçuş Üssünden diğer ikisini ise Yeni Zelanda'dan fırlatmıştı.

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