ABD, astronotlarını Rus roketi ile göndermek için anlaşma yaptı

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) İnsan Kaynakları Programları İcra Direktörü Sergei Krikalyov, “Rusya ve ABD, NASA astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yolculuklarında Soyuz taşıyıcı roketlerinde iki koltuk daha satın almak üzere anlaştılar.” dedi.

Tüm detaylar üzerinde anlaşıldığını aktaran Krikalyov, önceki sözleşmenin de süresinin uzatıldığını bildirdi.

NASA'nın insanlı uzay uçuşu şefi Bill Gerstenmaier, çarşamba günü meclis alt komite toplantısında yaptığı konuşmada, SpaceX'in Crew Dragon paraşüt sisteminin testi sırasında bir sorun yaşandığı ve testten istenilen sonucun alınamadığını açıklayarak, "Test tatmin edici değildi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Paraşütler tasarlandığı gibi çalışmadı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Lİ ASTRONOTLAR 9 YILDIR RUSYA'DAN UZAYA ÇIKIYOR

NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu.

NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü mart yılında test etmiş ve bu test NASA'nın astronotları, 2019 yılında tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderme görevi için bir umut olmuştu. Ancak Crew Dragon uzay aracının test sırasında parçalanması NASA'nın bu umudunu suya düşürdü. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, en az bir yıl daha astronotlar ABD topraklarından uzaya fırlatılamayacak.