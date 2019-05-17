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AB, siber saldırılara yaptırımla cevap verebilecek

AB, siber saldırılara yaptırımla cevap verebilecek

Avrupa Birliği (AB), kendi kurumları, üye ülkeleri, üçüncü ülke ve uluslararası örgütleri hedef alan siber saldırılara yaptırımla cevap verme yetkisini edindi.

Avrupa Birliği (AB), kendi kurumları, üye ülkeleri, üçüncü ülke ve uluslararası örgütleri hedef alan siber saldırılara yaptırımla cevap verme yetkisini edindi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yeni bir düzenlemeyle ilk kez AB'ye kendi kurumları, üye ülkeleri, üçüncü ülke ve uluslararası örgütleri hedef alan siber saldırılara karşı yaptırım uygulama yetkisi verildiği bildirildi.

Yaptırımların büyük etki yaratan siber saldırılara karşı uygulanacağı kaydedilen açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin siber saldırıdan sorumlu olan, finansal ve teknik destek sağlayan ya da başka türlü dahil olan kişi ve kurumları hedef alacağı duyuruldu.

Kısıtlayıcı tedbirler, seyahat yasağı, mal varlığı dondurma ve oluşturulan listedeki kuruluş ve kişilere AB fonlarının aktarılmasının yasaklanması olarak sıralandı.

(AA)

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