Google 2 yılda 8,21 milyar euro ceza ödedi

İnternet reklamcılığında dünyanın en fazla kazanan şirketlerinden olan Google, son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar neticesinde 8,21 milyar euro para cezası ödedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel istatistik portalı Statista'nın verileri dikkate alındığında Google, dünya genelindeki dijital pazarın yüzde 32,3'ünü elinde bulunduruyor.

Şirketin paylaştığı mali tablolara göre de geçen yıl 136,2 milyar dolarlık gelir elde ederken, bunun yüzde 85,3'ünü reklam yoluyla sağladı. Şirket, bu yılın ilk 9 ayı için ise 97,2 milyar dolarlık reklam geliri açıkladı.

Son zamanlarda, sağladığı gelirin yanı sıra rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ödediği cezalarla da gündeme gelen Google, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle milyar eurolarla ifade edilen cezalarla karşı karşıya kaldı.

Google, 2016'da AB tarafından Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. AB, 2017'de şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar euro , 2018'de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar euro, bu yıl da internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,49 milyar eırp olmak üzere toplam 8,21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

(AA)