Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9208
  • 6,5741
  • 281.733
  • 111071
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Google 2 yılda 8,21 milyar euro ceza ödedi

Google 2 yılda 8,21 milyar euro ceza ödedi

Google 2 yılda 8,21 milyar euro ceza ödedi

Google, 2017-2019 döneminde Avrupa Birliği tarafından çeşitli gerekçelerle 8,21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

İnternet reklamcılığında dünyanın en fazla kazanan şirketlerinden olan Google, son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar neticesinde 8,21 milyar euro para cezası ödedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel istatistik portalı Statista'nın verileri dikkate alındığında Google, dünya genelindeki dijital pazarın yüzde 32,3'ünü elinde bulunduruyor.

Şirketin paylaştığı mali tablolara göre de geçen yıl 136,2 milyar dolarlık gelir elde ederken, bunun yüzde 85,3'ünü reklam yoluyla sağladı. Şirket, bu yılın ilk 9 ayı için ise 97,2 milyar dolarlık reklam geliri açıkladı.

Son zamanlarda, sağladığı gelirin yanı sıra rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ödediği cezalarla da gündeme gelen Google, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle milyar eurolarla ifade edilen cezalarla karşı karşıya kaldı.

Google, 2016'da AB tarafından Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. AB, 2017'de şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar euro , 2018'de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar euro, bu yıl da internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,49 milyar eırp olmak üzere toplam 8,21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

(AA)


Mucize Doktor'da senaryo hatası! Sosyal medya ayağa kalktı
Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!
RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha
Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te!
<p>Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liran

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Sendikaların Talebi Belli Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Amanoslar'da PKK'lı hainlerin 'apartman' sığınağı bulundu!

Doğanın korkutan yüzü