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  • 9 saatlik yolculuk 3 buçuk saate inecek... Boom'un yeni süpersonik uçağı görücüye çıktı
08 Ekim 2020 Perşembe 19:45 | Son Güncelleme:

9 saatlik yolculuk 3 buçuk saate inecek... Boom'un yeni süpersonik uçağı görücüye çıktı

9 saatlik yolculuk 3 buçuk saate inecek... Boom'un yeni süpersonik uçağı görücüye çıktı

ABD havacılık şirketi Boom Supersonic, tarihteki en hızlı süpersonik yolcu uçağı Concorde'un varisi olarak da anılan yeni süpersonik jet modelinin prototipini görücüye çıkardı.

ABD havacılık şirketi Boom Supersonic şirketi yeni süpersonik jet uçak modelini tanıttı. 88 yolcu kapasiteli olan model 2021 yılında ilk uçuşunu yapacak.

NTV'de yer verilen habere göre, söz konusu uçak sahip olduğu motorların yardımıyla ABD'nin New York kentinden, İngiltere'nin başkenti Londra'ya 3.5 saatte uçacak. Bugün kullanılan uçaklar ile bu uçuş 9 saat sürüyor.

ABD ordusu tarafından savaş uçaklarına güç sağlamak için kullanılan üç J85-15 motora ev sahipliği yapan model Mach 1.3 hızlarına ulaşabilecek.

TAKMA ADI "BABY BOOM"

Takma adı "Baby Boom" olan model, 50 yıl önce Concorde'dan bu yana ilk uçuşa çıkan uçak olarak da tarihe geçecek.

Boom'un kurucusu ve CEO'su Blake Scholl lansmanda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boom, kurucu misyonumuza doğru ilerlemeye devam ediyor. Amacımız dünyayı daha erişilebilir bir yer haline getirmek."
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