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  3. 7.5 saat uyuyup 7.5 saat internete bağlanıyoruz

7.5 saat uyuyup 7.5 saat internete bağlanıyoruz

7.5 saat uyuyup 7.5 saat internete bağlanıyoruz

Türkiye'de insanlar günün 7,5 saatini internette, 7,5 saatini uykuda geçiriyor.

Global sosyal medya ajansları We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan “Dijital Türkiye 2020” raporuna göre, 83,88 milyon nüfusa sahip Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 74’ü, yani 62,7 milyonu internet kullanıyor. Türkiye’de son bir yılda internet kullanan kişi sayısı 2,4 milyon, cep telefonu kullanıcısı 2,6 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı da 2,2 milyon arttı. Raporda Türklerin günde ortalama 7 saat 29 dakikalarını internette geçirdiklerinin altı çizilirken; bu süre, Türk Uyku Derneği’nin araştırmasında belirlenen günlük uyku ortalaması olan 7,5 saatle aynı. 


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