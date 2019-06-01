  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 15:12 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:16

6'ncı Ana Jet Üssü'nde görev hazırlığı titizlikle gerçekleştiriliyor

6'ncı Ana Jet Üssü'nde görev hazırlığı titizlikle gerçekleştiriliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üssü'nde görev hazırlığı titizlikle gerçekleştiriliyor.

108´inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Hava Kuvvetleri, nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında gösteriliyor. Balıkesir´de bulunan Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nde görevli Türk Hava Kuvvetleri personeli de bu noktada eğitim uçuşlarına devam ediyor. Eğitim uçuşuna çıkacak askerler, öncelikle özel kıyafet ve ekipmanlarıyla kendilerini donatarak, uçuş öncesi hazırlarını yapıyor.

Bu noktada uçuş planını inceleyen askerler, son istişarelerin ardından jet uçağının bulunduğu hangara geçiyor. Hangarda görevli askerden jet uçağının son durumuna ilişkin bilgiler alan pilotlar, jetlerin çevresini kontrol ederek göreve hazır olup olmadığına bakıyor. Ardından jet uçağının kokpit bölümüne geçerek mekanizmaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, jet uçağını uçuşa hazır hale getiriyor.

(DHA)

Patronu tarafından darp edilmişti

<p>Peki ömür uzuyor da bunun kalitesi nasıl olacak? En sağlıklı şekilde, elden ayaktan düşmeden bu ö

Bir Ömrü Nasıl Kaliteli Yaşarız? | #SağlıklıRamazalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.