6 buçuk saatlik uzay yürüyüşü başlıyor: Canlı yayın

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan iki astronotun yapacağı ve yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşünü canlı yayınlayacak.

21 Ağustos Çarşamba günü saat 15:20’de (TSİ) başlayacak olan uzay yürüyüşünü, ISS’de bulunan iki astronot Nick Hague ve Andrew Morgan gerçekleştirecek.

Bu yürüyüş esnasında astronotlar ISS’nin Harmony modülünün Dünya’ya bakan tarafında Uluslararası Bağlantı Adaptörü-3’ün (IDA-3) Basınçlı Eşleştirme Adaptörünün kurulumunu yapacaklar.

DA-3, Boeing CST-100 Starliner ve SpaceX Crew Dragon ticari uzay araçlarının gelecekteki girişlerini karşılamak için Uluslararası Uzay İstasyonu’na ikinci bir bağlantı noktası sağlayacak.

UZAY YÜRÜYÜŞÜNÜ BURADAN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

MART AYI İÇERİSİNDE 3 UZAY YÜRYÜŞÜ YAPILMIŞTI

22 Mart Cuma günü yapılan uzay yürüyüşünde astronotlar Nick Hague ve Anne McClain, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) güneş panelindeki nikel-hidrojen pillerini daha yeni ve daha güçlü olan lityum-iyon pillerle değiştirmeye başlamıştı.

29 Mart'ta yapılan uzay yürüyüşünde ise astronotlar Nick Hague ve Christina Koch, batarya değişimi çalışmalarını devam ettirmişlerdi. Mart ayının başında ilk kez uzaya giden kadın astronot Christina Koch, bu operasyon ile ilk defa uzay yürüyüşüne çıkmıştı.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.