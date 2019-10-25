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  3. '5G teknolojisi, 4.5G ile entegre olup yayılacak'

'5G teknolojisi, 4.5G ile entegre olup yayılacak'

'5G teknolojisi, 4.5G ile entegre olup yayılacak'

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, “5G’nin ilk aşamada yaygınlaşması 4,5G ve şebekelerinin üzerine entegre olacak modda gerçekleşecek. 5G’nin altında 4,5G, WiFi yer alacak” dedi. 

Türkiye’nin 5G’ye geçiş için kazançlarını ve yeteneklerini bütüncül şekilde ele alması gerektiğini ifade eden ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, “Çalışmalarda elde edilen sonuçların üstüne koyarak gitmek ülkeyi kuvvetli noktalara taşıyacak. Türkiye’nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G ülke genelinde yaygınlaşmalı. Kazançlarımıza ve yeteneklerimize sahip çıkmamız lazım. 5G’nin ilk yaygınlaşması 4,5G ve şebekelerinin üzerine entegre olacak modda gerçekleşecek. 5G’nin altında 4,5G, WiFi gibi birçok sistem yer alacak. Biz eğer 4,5G’de yaygınlaşamamışsak, 5G’ye geçişte yeni teknolojiye entegre olacak 4,5G sistemi aramaya başlayacağız” diye konuştu. 

YERLİ ORANI ARTMALI 

Kamuda da ULAK tarafından üretilen yerli iletişim ağ altyapısı ve veri merkezi çözümlerinin yaygınlaşması için çalışmaların hız kazandığına dikket çeken Metin Balcı, şunları kaydetti: “Biz baz istasyonları kapsamında yapılacak 4,5G yatırımlarına talibiz. Kamuoyunun bu işi sahiplenmesi gerekiyor.”

YERLİ ÜRETİM MUTFAKTA BAŞLAR 

Türkiye’de sadece bir ürünün cıvatasını takıp montajını yaparak, daha sonra da yüzde 51’lik faturasını onun üzerinden göstermenin yerlilik ve millilik olamayacağını söyledi. Yerlilik ve milliliğin mutfakta başladığını vurgulayan Balcı, “Bir ürün üretirken tasarımında söz sahibi olmak, yaptığımız ürünün içine ne koyduğumuzu bilmek, bu alandaki çalışmaların süreçlerine hakim olmamız, ürünün yerli ve milli olduğunu gösterir” diye konuştu. 

OPERATÖRLER 271 SAHADA ULAK KULLANIYOR

Operatörlere de 4,5G baz istasyonları sağladıklarına işaret eden Balcı, halihazırda operatörlerin 271 sahada ULAK baz istasyonu kullandıklarını, bu rakamın kısa sürede 500’e çıkarılması için gerekli hazırlıkların devam ettiği bilgisini verdi. Balcı, gelecekte bu sayının artacağını dile getirdi. 

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