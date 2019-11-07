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Çin 6G çalışmalarına başladı

Çin 6G çalışmalarına başladı

Geçtiğimiz hafta 5G teknolojisi kullanılmaya başlayan Çin 6G için ilk adımı attı.

Çin'in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile geçtiğimiz hafta birçok büyükşehirde 5G hizmeti vermeye başladı. 

Pekin yönetimi şimdiden 6G çalışmalarına start verdi. 37 uzmandan oluşan bir çalışma ekibi kuran Çin, bu hamlesi ile 6G çalışmaları için ilk adımı atmış oldu. 

Daily Mail'de yer alan habere göre, projenin başlaması bir seremoni ile ülkenin başkenti Pekin'de kamuoyuna duyuruldu. Çin merkezli şirketler ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını ifade ediyor. 

Yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G'nin kullanılacağı kaydedilirken, 5G'nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağı aktarıldı. 


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