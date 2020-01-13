550 milyon yıllık bağırsak bulundu

Yarım milyar yıl önce Dünya'da yaşam bugün okyanuslarda görülenlere benzemeyen basit okyanus organizmalarından ibaretti. Ardından yaklaşık 540 milyon yıl önce hayvan yapıları önemli ölçüde değişti.

Bu süre içerisine bugünkü hayvanların çoğunun ataları, ilkel solucanlar ve kabuklular ortaya çıkmaya başladı.

Ama bilim insanları bugüne kadar görünüşte birbiriyle alakasız canlı topluluğunun birbiriyle bağlantılı olduğunu bilmiyordu.

Missouri Üniversitesi'nden Jim Schiffbauer öncülüğünde bilim insanlarının boru şeklindeki fosiller üzerinde yaptığı incelemeler 550 milyon yıllık bir bağırsağın bulunduğuna dair kanıt sağladı.

Emmy Smith adlı doktora öğrencisinin Nevada Çölü'nde bulduğu bu fosiller, bilinen en eski fosilleşmiş iç anatomik yapı örneklerinden birini sağladı.

Nature Communications adlı bilimsel yayında yayımlanan çalışmaya göre bilim insanları örneklerin, ilkel solucanlar ve kabukluların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu açıklamasını umuyor.

Missouri Üniversitesi'nden paleontolog Schiffbauer şu ifadeleri kullandı.

Bu yapılar sadece keşfedilen en eski bağırsak değil aynı zamanda bu önemli fosil grubundaki evrimsel konumlanma konusundaki uzun süreli tartışmayı çözmeye de yardım ediyor. Bu fosiller bilim insanlarının Ediyakaran Dönemi'nin son 10 - 15 yıllık kesimini tanımalamada kullandığı "Cloudinid"lere (Cloudina) ait. Artık onların anotomik yapılarının kabuklulardaki gibi değil solucanlardaki gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ediyakaran Dönemi, Kambriyen dönemin başlangıcında Dünya'daki canlı çeşitliliğinde yaşanmış ani artıştan (Kambriyen Patlaması) önce geliyor.

Bilim insanları Kambriyen patlamasında bugün bildiğimiz canlılarının çoğunun atası ilk kez ortaya çıktığı için Dünya'daki yaşamın tarihi konusunda önemli anlardan bir kabul ediyor.

Çalışmada bilim insanları Missouri Üniversitesi'nin X-ray Microanalysis Core tesisinde mikro bilgisayarlı tomografi kullanarak fosilin dijital 3 boyutlu imajını oluşturdu.

Böylece fosilin içinde ne olduğu görüntülenebildi. Bağırsağın Cloudina'nın tüm vücudu boyunca devam etmesi burada kritik nokta.

Tüm hayvanların sindirim sistemi başladığı yerden farklı yerde bitmiyor. Örneğin mercan gibi hayvanlarda bağırsak basit bir keseden ibaret. Bu keseye giden yol ağızdan başlıyor ancak bitişi de aynı yerde. Yani ağız aynı zamanda anüs görevi görüyor.

Tam bağırsağa giden evrimleşmeyle birlikte hayvanlar artık tekrar yemek yemek için atıklarını kusmadan önce yediklerini sindirmeyi beklemek zorunda kalmadı.

Çalışmada yer almayan Yale Üniversitesi'nden paleontolog Lidya Tarhan "Bu, yemek yemeyi daha verimli hale getirdi ve diğer türden hayvanların daha sonra tam bağırsak evrimi geçirmesinin kapılarını açtı. Bence bu gezegenimizdeki karmaşık yaşamın evrimi hakkındaki en olağanüstü soruların bazılarının merkezinde bulunuyor" dedi.

Independent Türkçe