50 bin özel yetenekli çocuğa teknoloji eğitimi

TEKNOFEST İstanbul’un düzenlendiği Atatürk Havalimanı’nda festival kapsamında TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle ‘Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı’ gerçekleştirildi. Varank, kurultayı TEKNOFEST bünyesinde düzenlemeyi özellikle tercih ettiklerine işaret ederek, “Festivalde düzenlediğimiz yarışmalar, yeni fikirler geliştirilmesi ve bu fikirlerin ürüne dönüşmesi için önemli fırsatlar barındırıyor” dedi.

PROGRAM DEVAM EDECEK

Varank, “Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz. Merak eden, üreten ve icat çıkaran bir nesil yetiştirmeyi arzuluyoruz. TEKNOFEST’i ziyaret eden bu çocuklar, gençler geleceğin Türkiye’sini şekillendirecekler” diye konuştu. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na gelen ilgiye dikkat çeken Varank, şöyle konuştu: “127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız programa önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEMİRAĞLAR BİTMEYECEK

Dedesi hakkında da konuşan Prof. Dr. Banu Onaral, “Bir bağımsızlıkçı ve vatanseverdi” ifadeleriyle tanımladığı Nuri Demirağ için, “Daima yenilikler katmak için, havacılık için her şeyini vermiş bir insandı. Çok sayıda Nuri Demirağ, çok sayıda Mustafa Kemal var etrafımızda. Hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de” ifaedelerini kullandı.

HAFTA SONU YOĞUN KATILIMCI BEKLİYORUZ

TEKNOFEST’te ‘Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ de yerli ve yabancı çok sayıda girişimci ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede ödüle layık görülen girişimlere ödülleri Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından verildi. TEKNOFEST’e hafta sonu yoğun katılımcı beklediklerini belirten Bayraktar, “Ziyaretçilerimize toplu taşımayla gelmelerini öneriyoruz ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE BİLİM VE TEKNOLOJİ BAĞIMSIZLIĞINI KAZANIYOR

Havacılık sektörüne tamamı yerli ilk eğitim ve yolcu uçaklarını kazandıran Nuri Demirağ’ın torunu olan Prof. Dr. Banu Onaral da ‘Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı’na katıldı. ABD’de akademik hayatına devam eden Onaral, 24 TV’ye şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin sağlıktan, havacılığa böylesine büyük bir teknoloji ve sanayi hamlesi daha önce de vardı ancak İkinci Dünya Savaşı sonundaki konjonktür bizi bir yörüngeye itti. Bu artık geçerli bir yörünge değil ve Türkiye kendi bilim, teknoloji ve insan yetenekleriyle bağımsızlığını kazanacaktır.”

HUDUTLARI YAKALARIZ

Onaral, “Örneğin Çin, yüksek teknolojilerle kendini ispat etmekle meşhur. Biz de ispat edebiliriz. Atılımlarımızı Cumhuriyet’ten sonraki 15 yılda kurmuşuz ve bu kadar yıl yeterlidir. Dünyadaki bütün bilim, teknoloji hudutlarını yakalarız.”

YAĞMURA RAĞMEN TEKNOFEST’E BÜYÜK İLGİ

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, yağmura rağmen dördüncü gününde de misafirlerinden büyük ilgi gördü. Ancak yağmur sebebiyle uçuş gösterileri ve Mustafa Sandal konseriyle açık alanda yapılan bazı etkinlikler iptal edildi.

‘ATEŞ KUŞU’ 5.5 TON SU TAŞIDI

Türk Hava Kurumu’nun ‘Ateş Kuşu’ adı verilen CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, denizden 5.5 ton su alıp belirlenen noktaya bıraktı.

YÜRÜYEMEYENLER İÇİN ‘İSKELET ROBOT’

Yürüme güçlüğü çeken kişiler için ODTÜ TEKNOKENT’te tasarlanan giyilebilir dış iskelet robotu ‘FreeGait’ de sergilendi. BAMA Teknoloji firmasının sorumlusu Ayşe Arzu Topcu, “Bu cihazlar yürüme kabiliyetini yitirmiş olan hastalar için tasarlandı” dedi. İki saatte şarj olan ve 100 kilogram ağırlık limiti olan cihaz, 145-190 santimetre boy aralığındaki kişiler için öneriliyor.