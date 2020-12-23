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  • 5 uydu taşıyabilecek: Çin, Long March 8 roketini ilk kez fırlattı
23 Aralık 2020 Çarşamba 16:11 | Son Güncelleme:

5 uydu taşıyabilecek: Çin, Long March 8 roketini ilk kez fırlattı

5 uydu taşıyabilecek: Çin, Long March 8 roketini ilk kez fırlattı
AA

Çin, orta ağırlık taşıyıcı roketi Long March 8'i ilk kez uzaya fırlattı. Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı işlevi gören Uzun Yürüyüş roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.

Beş uydu taşıma kapasitesine sahip Long March 8 roketi, Haynan Adası'ndaki Vınçang Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

AA'nın Çin haber ajansı Xinhua'ndan derlediği habere göre, Çin'in Long March roketleri içinde orta ağırlık taşıyıcı sınıfındaki roket 3 ila 4,5 ton ağırlığındaki yükleri, 700 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye fırlatmak için tasarlandı.

Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı işlevi gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.

İlk kez ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'de uzaya fırlatan Long March 1'den bugüne dek roketlerden 16 nesil üretildi. Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatış görevlerini yerine getiriyor.

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