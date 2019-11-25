5. güç bulundu mu?

Macar Bilimler Akademisi’ne bağlı Nükleer Araştırmalar Enstitiüsü’nde bulunan fizikçi bilim insanı Attila Krasznahorkay’ın önderliğindeki ekip, fiziğin temelini oluşturan ve evrendeki her etkileşimi yöneten dört temel doğa gücüne ek beşinci bir gücü bulmuş olabileceklerini duyurdu. Krasznahorkay ve ekibi, söz konusu bulgu için “dünyamızı karanlık maddeye bağlayan parçacık olabilir” şeklinde ifade ediyor. Bilim ekibi ‘X17 Parçacığı’na, uyarılmış bir helyum azotunun, bozunmaya uğrarken nasıl ışık yaydığını araştırırken ulaştı. Fizikte bilinen temel kuvvetler, çekim gücü, elektromanyetik güç, güçlü atom gücü ve zayıf atom gücü olarak biliniyor.