4.5 milyar yıllık gizli ganimet

Brezilya'da son dönemde yaşanan tektonik faaliyetler yeryüzünün oldukça derinlerinde Dünya’nın çekirdeğine yakın bir bölgede 4.5 milyar yıldır uyuyan bir hazineyi ortaya çıkardı. Yeryüzünden 410 km’den daha fazla derinde ve Dünya çekirdeğine yakın bir yerde Ay’dan daha yaşlı büyük miktarda elmas rezervi keşfedildi. Brezilya’daki şiddetli yanardağ patlamasıyla yüzeye çıkan elmaslar, 4,5 milyar yıldır hareketsiz bekliyordu. Uluslararası bilim insanlarından oluşan grup çok eski kaynağın yerini tespit etmek için elmaslardaki helyum atomlarının izotoplarını (helyumun farklı atomik yapılarını) ölçtü. Araştırmacılar elmasların “mükemmel zaman kapsülleri” görevi gördüğünü söyledi.

İLK OLUŞUMA DAİR İPUÇLARI İÇERİYOR

Elmas rezervlerine dair incelemelerde bilim insanları belirli noktalardaki bazalt lavların helyum-3 ve helyum-4 oranlarına sahip olduğunu fark ettiler ki bu alışıldık miktarın üzerindeydi. İşin ilginç yanı da bu oranların Dünya’nın ilk oluştuğu zamanlarda gezegene çarpan gök taşlarının helyum oranlarını birebir yansıtmasıydı. Bu bilgi de lavın milyarlarca yıldır hiç değişmediğini ortaya koydu.