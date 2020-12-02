44 yıl sonra bir ilk! Çin'in uzay aracı 'Chang'e 5' Ay'a iniş yaptı

Çin'in Ay yüzeyinde kazı yapıp dünyaya getirmeyi planladığı Chang’e 5 uzay aracı başarılı bir şekilde Ay’a indi. Çin haber ajansı China News Service (CNS), Chang'e 5 uzay aracının "Ay'ın önceden belirlenmiş iniş alanına başarıyla indiğini" duyurdu. Görevini 23 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması beklenen Change 5’in 16-17 Aralık gibi Dünya'ya geri dönmesi planlanıyor.



Temel görevi, Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getirmek olan Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor.

Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.

2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

44 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Chang'e 5 görevi 24 Kasım tarihinde fırlatılmış ve kalkıştan dört gün sonra 28 Kasım'da da Ay'ın yörüngesine yerleşmişti. Görev toplam dört farklı modülden oluşuyor. Bu modüllerin şu anda ikisi yörüngede ikisi ise yüzeyde bulunuyor.

Yüzeye iniş yapan iki modülden birisinin tek amacı örnek toplamak olacak. Bu modülün yüzeyin iki metre altından yaklaşık 2 kilogram ağırlığında toprak ve taş toplaması bekleniyor. Daha sonra ise topladığı bu örnek maddeleri, yüzeye iniş yapan diğer modüle yerleştireçek. Bu ikinci aracın da örnek maddelerle birlikte yüzeyden kendini tekrar yörüngeye fırlatması ve yörüngedeki diğer iki modüle kenetlenmesi planlanıyor. Sonrasında ise geriye kalan tek şey artık Dünya'ya geri dönmek olacak.