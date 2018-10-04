HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Teknoloji
  3. 40 ülkeden 120 şirket Türkiye’de bir araya geldi

40 ülkeden 120 şirket Türkiye’de bir araya geldi

40+%C3%BClkeden+120+%C5%9Firket T%C3%BCrkiye%E2%80%99de+bir+araya+geldi

Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, Türkiye’yi dijital üs yapmak yolunda önemli bir etkinliğe imza attı.

40 ülkeden 120 şirket ve bu şirketlerin 300’e yakın yöneticisinin bir araya geldiği etkinliğe; Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı. 

ETKİNLİĞE İLGİ ÇOK YÜKSEKTİ

Etkinlikte, 2019 ve sonrası projeleri masaya yatırılırken sektöre katkı sağlayacak yeni işbirliği fırsatları da değerlendirildi.  Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet C. Toros “Dünyanın önemli telekom oyuncularını yeniden Türkiye’de ağırlayarak, ülkemizin bölgede veri üssü olması yönünde büyük bir adım daha attık. Etkinliğimize ilgi gerçekten çok yüksekti” dedi.

Güçleri birleştirdik

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise “Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bugüne Türkiye’ye yatırıma devam ediyoruz. Bugün Türk Telekom’la, Türkiye’nin internetin merkezi olması için güçlerimizi birleştirdik” diye konuştu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Doların hükümlülüğü sona eriyor

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

En Çok Okunanlar