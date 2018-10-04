40 ülkeden 120 şirket Türkiye’de bir araya geldi

40 ülkeden 120 şirket ve bu şirketlerin 300’e yakın yöneticisinin bir araya geldiği etkinliğe; Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı.

ETKİNLİĞE İLGİ ÇOK YÜKSEKTİ

Etkinlikte, 2019 ve sonrası projeleri masaya yatırılırken sektöre katkı sağlayacak yeni işbirliği fırsatları da değerlendirildi. Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet C. Toros “Dünyanın önemli telekom oyuncularını yeniden Türkiye’de ağırlayarak, ülkemizin bölgede veri üssü olması yönünde büyük bir adım daha attık. Etkinliğimize ilgi gerçekten çok yüksekti” dedi.

Güçleri birleştirdik

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise “Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bugüne Türkiye’ye yatırıma devam ediyoruz. Bugün Türk Telekom’la, Türkiye’nin internetin merkezi olması için güçlerimizi birleştirdik” diye konuştu.