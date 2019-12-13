40 bin Ar-Ge mühendisi yerli projeler geliştirecek

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul, 10. yılını kutluyor. Türk savunma sanayiinin inovasyon merkezi konumunda bulunan Teknopark İstanbul’da 1600’ü aşkın milli projeyi hayata geçiren Aselsan, Roketsan, TAI, TEI, STM, BMC gibi önemli şirketler yer alıyor.

10 MİLYAR $ KATKI

MİLGEM Korvet, Altay Tankı, Anka İHA gibi önde gelen Ar-Ge projelerine ev sahipliği yaptıklarını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları söyledi: “Kampüsümüzde 300’ü aşkın şirket ve 5 bin kişilik Ar-Ge mühendisi bulunuyor. Bütün etaplar tamamlandığında, 2030’da 1000’i aşkın şirkete ve 40 bini aşkın Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yaparak ekonomiye 10 milyar dolarlık bir katma değer sunmayı hedefliyoruz.”