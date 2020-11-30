30 Kasım ay tutulması başladı: İşte ilk görüntüler

Dünyanın birçok noktasından çıplak gözle görülen 30 Kasım ay tutulması, Türkiye saati 11.31'de başladı. Tutulma Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülürken Türkiye'den görülmedi.

Gökyüzü şölenine davet eden tutulma, ilk iki tutulmanın ardından son tutulma olarak kayıtlara geçti. Çıplak gözle görülen tutulma izleyenleri heyecanlı dakikalar yaşattı.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.