Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7559
  • 6,397
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. 3 tonluk kargo yola çıktı! Uzaya 'süper fareler' gönderildi

3 tonluk kargo yola çıktı! Uzaya 'süper fareler' gönderildi

3 tonluk kargo yola çıktı! Uzaya 'süper fareler' gönderildi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip 'süper fareler' bulunan kargo mekiği fırlattı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle planlanandan bir gün sonra uzaya gönderilen yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot ile bira mayalamak üzere arpa taneleri de bulunuyor.

Dragon kargo mekiğinde ayrıca UUİ'de görev yapan 6 astronot için yılbaşı hediyeleri de bulunuyor.

Mekiğin, istasyona pazar günü ulaşması bekleniyor.

Bu, SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 19. kargo mekiği oldu.

UUİ'de 6 kişilik mürettebat bulunuyor

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

UUİ'de şu an 3 Amerikan, 2 Rus ve 1 İtalyan astronot bulunuyor.

SpaceX, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.

(AA)


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
Burak Deniz'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı!
Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ´Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiy

Başkan Erdoğan ´Gidin Aynaya Bakın´ Dedi ve Ekledi: Lanetliyorum

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Balıkçıları endişelendiren görüntü! 'Burada taş üstünde taş kalmaz'