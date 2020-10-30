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  • 3 futbol sahası büyüklüğünde... Dünya'ya yaklaşan Apophis isimli göktaşı hızlanıyor
30 Ekim 2020 Cuma 01:57 | Son Güncelleme:

3 futbol sahası büyüklüğünde... Dünya'ya yaklaşan Apophis isimli göktaşı hızlanıyor

3 futbol sahası büyüklüğünde... Dünya'ya yaklaşan Apophis isimli göktaşı hızlanıyor

Apophis adı verilen göktaşının Dünya'ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı.

İlk olarak 2004 yılında keşfedilen 3 futbol sahası büyüklüğündeki Apophis isimli göktaşının Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı. Adını kaos tanrısından alan asteroidin 2068’de Dünya’ya çarpma olasılığı artmış olabilir. Asteroid, 13 Nisan 2029’da da gezegenimize oldukça yakın bir konumdan geçecek.

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