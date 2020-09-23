28 milyar dolarlık seyahat: NASA 2024'te yeniden uzaya gidiyor

NASA, "Artemis" programı çerçevesinde 2024 yılında Ay yüzeyine iki astronot gönderecek. Astronotların, yeni güçlü roket SLS ile fırlatılacak olan Orion adlı bir kapsül içinde seyahat etmesi planlanıyor.

Ntv'de yer alan habere göre, 2024 yılı için Ay'a inişin planlandığı Artemis programı için 28 milyar dolarlık bir bütçe gerekiyor.

BİR HAFTA KALACAKLAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jim Bridenstine, fırlatılacak roketle birlikte gönderilecek olan kapsülle iniş yapmaları planlanan astronotların bir hafta Ay'da kalacağını söyledi.

LOKASYON DEĞİŞİKLİĞİ

Bridenstine, astronotların Güney Kutbu'na ineceğini belirterek 1969-1972 yılları arasında Ay'ın ekvator bölgesine yapılan Apollo inişlerinin gerçekleştirildiği alanların plan dâhilinde olmadığını ifade etti.

ÜÇ PROJE YARIŞIYOR

Ay'a inecek uzay aracını geliştirmek için üç ayrı proje yarış hâlinde. Bunlardan ilki, kurucusu Amazon'un CEO'su Jeff Bezos olan Blue Origin şirketine ait. Blue Origin'in bu projedeki ortakları LockheedMartin,NorthropGrummanveDraper. Diğer ikisi ise Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle bir başka ABD'li şirket olan Dynetics tarafından yürütülüyor.