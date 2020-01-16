2020'nin ilk uzay yürüyüşü tamamlandı

Bu yılın birinci, tarihin ikinci seferi oldu. NASA'nın kadın astronotları Jessica Meir ve Christina Koch, uzay boşluğundaki yürüyüşlerini başarıyla tamamladı.

2 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında güneş panelinin biten nikel-hidrojen bataryasını çıkardı ve yerine lityum-iyon bataryası taktı.

Zorlu görevin yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi öngörülüyordu. Ancak başlanmasına yarım saat kala yaşanan teknik bir arıza nedeniyle, aksama yaşandı.

Astronot Koch'un kaskındaki kamera ve tepe ışığı gevşedi. Ekip önce tamire girişti ama, ABD'nin Houston kentindeki görev kontrol merkezinin yönlendirmesiyle, arızalı düzenek çıkarıldı. Astronotların birbirlerine yakın hareket etmesi koşuluyla görevin devamı için izin verildi.

Aynı ikili, geçen geçen Ekim ayında yörünge laboratuvarı dışındaki ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı. O görev de, sadece kadın astronotların olduğu ilk uzay yürüyüşü olarak tarihe geçmişti. Ekip, 20 Ocak'ta üçüncü kez uzayda yürüyecek. Yine batarya değişimi yapacaklar.