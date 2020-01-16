Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8524
  • 6,5347
  • 292.573
  • 122368
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. 2020'nin ilk uzay yürüyüşü tamamlandı

2020'nin ilk uzay yürüyüşü tamamlandı

2020'nin ilk uzay yürüyüşü tamamlandı

2020’nin ilk uzay yürüyüşü başarıyla tamamlandı. 2 kadın astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında, uzay boşluğunda yürüdü.

Bu yılın birinci, tarihin ikinci seferi oldu. NASA'nın kadın astronotları Jessica Meir ve Christina Koch, uzay boşluğundaki yürüyüşlerini başarıyla tamamladı.

2 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında güneş panelinin biten nikel-hidrojen bataryasını çıkardı ve yerine lityum-iyon bataryası taktı.

Zorlu görevin yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi öngörülüyordu. Ancak başlanmasına yarım saat kala yaşanan teknik bir arıza nedeniyle, aksama yaşandı.

Astronot Koch'un kaskındaki kamera ve tepe ışığı gevşedi. Ekip önce tamire girişti ama, ABD'nin Houston kentindeki görev kontrol merkezinin yönlendirmesiyle, arızalı düzenek çıkarıldı. Astronotların birbirlerine yakın hareket etmesi koşuluyla görevin devamı için izin verildi.

Aynı ikili, geçen geçen Ekim ayında yörünge laboratuvarı dışındaki ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı. O görev de, sadece kadın astronotların olduğu ilk uzay yürüyüşü olarak tarihe geçmişti. Ekip, 20 Ocak'ta üçüncü kez uzayda yürüyecek. Yine batarya değişimi yapacaklar.

 


Çukur'un Cumali'sinden aşk ilanı!
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
Sıla ve Hazer Amani balayı için Roma yolcusu
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
<p>Olay, dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Fatih Belediyesi motosikletli zabıta ekibi, Balat´taki

Zabıta Memuru, Pazarda Kaybolan Çocuğa Montunu Giydirip Ailesini Buldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ağrı’da hayat adeta buz kesti!

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi