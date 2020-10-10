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  • 2020 sonunda hayata geçiyor: Alışverişler yüz tanıma sistemiyle yapılacak
10 Ekim 2020 Cumartesi 13:11 | Son Güncelleme:

2020 sonunda hayata geçiyor: Alışverişler yüz tanıma sistemiyle yapılacak

2020 sonunda hayata geçiyor: Alışverişler yüz tanıma sistemiyle yapılacak
DHA

Rusya'nın, 2020 sonunda çıkaracağı yeni tasarıyla yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçeceği bildirildi. Buna göre, yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmak mümkün olacak.

Alışverişlerde yepyeni bir dönem başlıyor. Biyometrik verilerin kullanım alanını genişleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkarmayı hedefleyen Rusya, yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçiyor.

DHA'nın İzvestiya gazetesinden aktardığı habere göre, Rusya’nın parlamentonun alt kanadı yasama meclisi Duma’da yasayla birlikte yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmak mümkün hale gelecek.

SATICISIZ SÜPERMARKETLER İÇİN AÇILACAK

Yasanın Aralık 2020’ye kadar Duma’dan geçmesi beklenirken, bir çok Rus girişimcinin ise, yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketler açacağı ifade edildi. Haberde, Rusya’daki halkın yüz görüntüsü ve ses örnekleri, Rostelekom’un operatörlüğünü yaptığı Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veri tabanında depolandığı kaydedildi.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu: <a

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