1976'dan beri dünyanın en hızlı savaş uçağı SR-71 Blackbird... Sırrı ortaya çıktı

ABD'li Lockheed firması 1966 yılında tarihi bir başarıya imza attı.

Bu başarının adı, firmanın Skunk Works bölümünde Kelly Johnson tarafından tasarlanan ünlü yüksek irtifa Mach 3 (sesten 3 kat hızl) hızındaki keşif uçağı olan 'SR-71 Blackbird'

1966 yılında RS-71 ismiyle üretilen uçak, dönemin ABD başkanı Johnson’un yanlış telaffuzundan dolayı ismi SR-71 olarak kaldı.

İç ısı sisteminin emisyonunu arttırmak ve gece gökyüzünde kamuflaj sağlayabilmek için kallanılan siyaha yakın boya, uçağın zamanla Blackbird (Siyahkuş) takma adıyla anılmasına neden oldu.

Havacılık tarihçisi Peter Merlin, tasarımı ve parlaklığıyla dikkat çeken uçağın 55 yıl sonra hala gelecekten gelmiş gibi durduğunu söylüyor.

SR-71, Uydu ve drone teknolojisinin olmadığı dönemde, düşman topraklarına sızmak, tespit edilmeksizin keşif yapmak için ideal bir uçaktı.

Uçak, 1976'da dünyanın en hızlı ve en yüksek irtifada uçabilen operasyonel insanlı uçağı unvanını kazandı.

SR-71 1964-1998 yılları arasında ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet etti.

Sadece 32 adet üretilen uçaktan on ikisi kaza sırasında kayboldu.

SR-71 1976'dan bu yana da dünyanın en hızlı ve en yüksek irtifada uçabilen operasyonel insanlı uçağı

Soğuk Savaş'ın ortasında üretilen yüksek hızlı uçak, üretiminden 55 yıl sonra uçmaya devam etmeyi başardı.

The Aviationist'te, Cumartesi günü yayımladığı makalede o tarihlerde üretilmiş bir uçağın nasıl bu kadar hızlı uçtuğuna dair çarpıcı bilgilere yer verildi.

Makaleye göre uçak, deniz seviyesindeki testlerde 32 bin pounddan fazla itme gücü sağlayan J-58 turbojet motorları sayesinde maksimum 3.2 Mach hızına ulaştı.

430 °C Motor girişi ısısı ve 1760 °C sıcaklığa ulaşan brülör kanalının ısıya dayanabilmesi için İnkomel ve Waspaloy gibi nikel süper alaşımları kullanıldı.

SR-71'in motor girişleri hareketli konik bir sivri uca sahip.

(star.com.tr)