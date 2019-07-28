17 yaşındaki yazılımcı Turkcell'le dünyaya açıldı

Turkcell’in gençlere özel içerik ve teklifler sunduğu GNÇ uygulaması, geleceğin dünyasını tasarlayacak olan gençlerin içindeki girişimci ruhu ortaya çıkaracak 'GNÇ Bi’Fikir' isimli bir yarışma düzenledi. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Cengiz Çiftçi geliştirdiği 'HiScience' (Merhaba Bilim) isimli uygulamasıyla Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Yetenekler buluşuyor

Geliştirdiği uygulamayla bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, uygulamayla Türkiye’nin her yerinden genç yetenek ve yazarları bir araya toplamak istediğini söyledi. Çiftçi, “Belli konular üzerinde tartışabileceğiniz bir platform bu. Aynı zamanda haritayla kim nerede, ne yapıyor bunları da görebilirsiniz. Örneğin siz benimle aynı yazılım programıyla ilgileniyorsunuz. Diyarbakır’a geldiniz diyelim, uygulama benimle aynı programı çalışan birinin benim yakınlarıma geldiğini haber vererek benim onunla irtibata geçmemi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

2 bin 500 başvuru geldi

GNÇ Bi’Fikir yarışmasından aldığı ödülle hedeflerini artıran Çiftçi, ileride İstanbul’da ya da İzmir’de bir üniversite okuyup yazılımla ilgili başka projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Yarışmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise, “GNÇ Bi’Fikir yarışmamızın ilk yılında gençlerimizden 2 bin 500 başvuru alarak büyük ilgi gördük. Dijitalleşmeyle birlikte gençlerimizin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve tüm gençlere fırsat eşitliği sunmak için amacıyla düzenlediğimiz yarışmamıza gençlerimizin bu denli ilgi göstermesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Gerek dereceye giren gerekse yarışan projelerdeki fikirler gençlerimizin içindeki büyük potansiyeli bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Fareyi kullanmayı bile bilmiyordum...

Diyarbakır merkeze 2 saat uzaklıkta Geçit köyünde yaşayan Çiftçi, yazılımcı olmanın çocukluğunda beri hayali olduğunu söyledi. Çiftçi, şunları söyledi: "İlk başlarda bilgisayarın nasıl açılıp kapatılacağını bilmediğim için düğmeyle açıp kapatıyordum. Hatta farenin nasıl tutulacağını bile bilmiyordum. Kuzenimin köyde unuttuğu ofis programları kitabına bakarak ofis programlarını öğrendim.”

Yetenekli gençlere staj yapma imkanı sunulacak

gençlerden dereceye girenlere yeni projeler üretmek için fırsatlar sağlayacaklarını anlatan Yiş, şunları kaydetti: “Ayrıca yarışmada finale kalan adaylardan şartları uygun olanlara Turkcell’de staj imkânı sunacağız. Yine bazı projeleri kendi dijital servislerimizde değerlendirmeyi planlıyoruz. Diyarbakır’dan yarışmaya katılan Cengiz gibi nice gencimizin düşüncelerini hayata geçirmesine olanak sağlamak için bu tür etkinlikleri büyüterek devam ettireceğiz.”