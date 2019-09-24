1.7 milyon kişinin gezdiği TEKNOFEST jet gibi geçti

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni, milli teknoloji hamlesine tanık olmak isteyen yüz binlerce kişi ziyaret etti. TEKNOFEST İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivale katılım, bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. Geçen yıl 500 bin kişi katımıştı. Festivale katılanlar bir yandan Türkiye’nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı. Festivale nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu.

UÇAKLAR ŞOV YAPTI

Altı gün boyunca devam eden etkinlikte, her gün Solo Türk’ün başlattığı gösteri uçuşları da ilklere sahne oldu. Ziyaretçiler Rusya’nın ünlü gösteri uçakları Russian Knights Aerobatic Team, Rus SU-35 savaş uçağı ve MC-21 yolcu uçağının gösteri uçuşlarını da izledi.

DÜNYA DRONE ŞAMPİYONLARI 60 BİN LİRALIK ÖDÜLLE DÖNDÜ

TEKNOFEST’te Dünya Drone Kupası (World Drone Cup) sahibini buldu. Final turunda ilk sırayı Danimarkalı pilot Dane Grace alırken, İspanya’dan Marc Espuna ikinci, aynı ülkeden Alex Zamora da üçüncü oldu. Birinci olan 30 bin lira, ikinci 20 bin lira, üçüncü de 10 bin lira ödül kazandı.

YERLİ ARAÇLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sergi alanında Türkiye’nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurtdışından gelen uçaklar da yer aldı. İlk yerli ve milli helikopter Atak ve eğitim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival alanında sergilendi. TEKNOFEST’e gelen ziyaretçiler Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı, yerli uçan araba Cezeri’yi ve TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip Uçağı’nın prototipini ilk kez görme fırsatını yakaladı.

EĞİTİM VE EĞLENCE BULUŞTU

Çocuk, genç ve yaşlı demeden her yaştan insan zamanını eğlenerek ve öğrenerek geçirdiği atölye çalışmalarına katıldı. Bu yılki festivalde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı standında Uzay Taşları, Robotumu Kodluyorum, Elektronik Programlama ve Uzay Atölyeleri büyük ilgi gördü.

‘TEKNOFEST İstanbul’un kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, SOLOTÜRK (F-16) uçağını inceledi.