15 bin 328 kullanıcı ile gerçekleştirildi: Media Liven 'Bilgi Anketi - Radyo Dinleyicisi araştırması'

Bu zor günlerde başta Reklam verenler olmak üzere tüm sektöre ışık tutacağı düşünülen ve Radyonun insanların hayatındaki önemini bir kez daha ortaya koyan araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir:

1- Geçen hafta içinde radyo dinlediniz mi?

Katılımcıların;

%47’si - Her gün,

%30’u - Hemen hemen her gün,

%4’ü - Dinlemedim cevabını vermiş.

2- Geçen hafta radyo dinlediğiniz gün hangi sıklıkla dinleme yaptınız?

Katılımcıların;

%25’i - 1-2 Saat,

%24’ü - 4 Saatten Fazla cevabını vermiş

%12’si - 3 - 4 Saat cevabını vermiş

3- Geçen hafta radyo dinlediğiniz gün hangi saatlerde dinleme yaptınız?

Katılımcıların;

%20’si - 07.00 – 09.00,

%20’si - 17.00 – 19.00,

%8’İ - 11.00 – 13.00 cevabını vermiş

4- Geçen hafta nerede radyo dinlediniz?

Katılımcıların;

%42’si - Ev,

%38’i - Araç (otomobil toplu taşıma)

%1’İ - Dışarıda cevabını vermiş

5- Geçen hafta radyo dinleme sebebiniz neydi?

Katılımcıların;

% 30’u - Eğlenme,

% 30’u - Bilgilendirme (Haber, Ekonomi, Gündem)

%4’ü - Diğer cevabını vermiş.

6- Geçen hafta hangi cihazlardan radyo dinlediniz?

Katılımcıların;

%40’ı - Telefon, Tablet,

%32’si - Araç (otomobil toplu taşıma)

%6’sı - TV cevabını vermiş.

7- Corona virüs salgınından sonra günlük radyo dinleme süreniz arttı mı?

Katılımcıların;

%57’si - Hayır Değişmedi,

%6’si - Evet 30 Dakika ve Altı cevabını vermiş.

8- Corona virüs salgını hakkında bilgi kirliliğinin en fazla olduğunu düşündüğünüz mecra hangisidir?

Katılımcıların;

%43’ü - Sosyal Medya,

%27’si - İnternet Haberleri,

%3’ü - Radyo cevabını vermiş.

9- Gündem ile ilgili haberler için hangi kaynaklara güvenirsiniz?

Katılımcıların;

%38’i - Radyo,

%23’ü - Televizyon,

%9’u - Gazete cevabını vermiş.

10- Hangi program yapımcılarına güvenirsiniz?

Katılımcıların;

%57’si - Radyo Programcısı,

%2’i - İnternet Fenomeni cevabını vermiş

Her hesap sahibi yalnızca 1 sefer anket doldurmuştur.

Her hesap sahibi yalnızca 1 sefer anket doldurmuştur. Ajansı Media Liven tarafından hazırlanan "Bilgi Anketi- Radyo Dinleyicisi" araştırması

Not:

Çalışma yalnızca Google üzerinden bu platformda hesabı olanlar tarafından cevaplanmıştır.