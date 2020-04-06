15 bin 328 kullanıcı ile gerçekleştirildi: Media Liven 'Bilgi Anketi - Radyo Dinleyicisi araştırması'
26 – 31 Mart 2020 tarihleri arasında 15 bin 328 Google onaylı tekil kullanıcının katılımıyla gerçekleşti. Ankete Radyo kanalları, programcılar, yayıncılar, değerli sanatçılar ve Radyo sevenler destek verdi.
Bu zor günlerde başta Reklam verenler olmak üzere tüm sektöre ışık tutacağı düşünülen ve Radyonun insanların hayatındaki önemini bir kez daha ortaya koyan araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir:
1- Geçen hafta içinde radyo dinlediniz mi?
Katılımcıların;
%47’si - Her gün,
%30’u - Hemen hemen her gün,
%4’ü - Dinlemedim cevabını vermiş.
2- Geçen hafta radyo dinlediğiniz gün hangi sıklıkla dinleme yaptınız?
Katılımcıların;
%25’i - 1-2 Saat,
%24’ü - 4 Saatten Fazla cevabını vermiş
%12’si - 3 - 4 Saat cevabını vermiş
3- Geçen hafta radyo dinlediğiniz gün hangi saatlerde dinleme yaptınız?
Katılımcıların;
%20’si - 07.00 – 09.00,
%20’si - 17.00 – 19.00,
%8’İ - 11.00 – 13.00 cevabını vermiş
4- Geçen hafta nerede radyo dinlediniz?
Katılımcıların;
%42’si - Ev,
%38’i - Araç (otomobil toplu taşıma)
%1’İ - Dışarıda cevabını vermiş
5- Geçen hafta radyo dinleme sebebiniz neydi?
Katılımcıların;
% 30’u - Eğlenme,
% 30’u - Bilgilendirme (Haber, Ekonomi, Gündem)
%4’ü - Diğer cevabını vermiş.
6- Geçen hafta hangi cihazlardan radyo dinlediniz?
Katılımcıların;
%40’ı - Telefon, Tablet,
%32’si - Araç (otomobil toplu taşıma)
%6’sı - TV cevabını vermiş.
7- Corona virüs salgınından sonra günlük radyo dinleme süreniz arttı mı?
Katılımcıların;
%57’si - Hayır Değişmedi,
%6’si - Evet 30 Dakika ve Altı cevabını vermiş.
8- Corona virüs salgını hakkında bilgi kirliliğinin en fazla olduğunu düşündüğünüz mecra hangisidir?
Katılımcıların;
%43’ü - Sosyal Medya,
%27’si - İnternet Haberleri,
%3’ü - Radyo cevabını vermiş.
9- Gündem ile ilgili haberler için hangi kaynaklara güvenirsiniz?
Katılımcıların;
%38’i - Radyo,
%23’ü - Televizyon,
%9’u - Gazete cevabını vermiş.
10- Hangi program yapımcılarına güvenirsiniz?
Katılımcıların;
%57’si - Radyo Programcısı,
%2’i - İnternet Fenomeni cevabını vermiş
Her hesap sahibi yalnızca 1 sefer anket doldurmuştur.
Her hesap sahibi yalnızca 1 sefer anket doldurmuştur. Ajansı Media Liven tarafından hazırlanan "Bilgi Anketi- Radyo Dinleyicisi" araştırması
Not:
Çalışma yalnızca Google üzerinden bu platformda hesabı olanlar tarafından cevaplanmıştır.