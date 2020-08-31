31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:14 | Son Güncelleme:
12 adet yerli 'KİRPİ' Somali'ye teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı, Somalili yetkililere teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği kapsamında; Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ, Somalili yetkililere teslim edildi.