12 adet yerli 'KİRPİ' Somali'ye teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği kapsamında; Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ, Somalili yetkililere teslim edildi.