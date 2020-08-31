10 milyon yıl sürecek oyun: Ancestors The Humankind Odyssey

Prince of Persia ve Assassin’s Creed gibi iki mükemmel oyunun yapılmasında büyük katkısı bulunan Patrice Desilets’in kendi kurduğu Panache Digital Games’in ilk oyunu olan Ancestors: The Humankind Odyssey, Metacritic’den 67 puan gibi ortalama bir puan almış olsa da oyun piyasası için cesur girişimlerden biri.

Oyun, vahşi doğa da güçlünün güçsüzü avlamasını gösteren kısa bir giriş videosunun ardından bir primatın kontrolünü oyuncuya vermesi ile başlıyor. Oyun üç ana ilkeye odaklanıyor: keşfet, yayıl ve geliştir. Amaç ise 10 milyon yıl sürecek olan oyunda grubunuzu Neojen Afrika’nın vahşi ormanlarında hayatta tutmak.

Oyunun ilk başından sonuna kadar oyuncuyu keşfetmeye iten yapımcılar, detaylı sayılabilecek bir açık dünya tasarlamışlar. Oyunun açık dünyasında dolaşırken her şeyi baştan keşfetmeniz ve kullanımını öğrenmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de vahşi hayvanlara dikkat etmeniz lazım. Eğer sopa ve taşlardan silah yapmayı öğrenemediyseniz tamamıyla savunmasız olacaksınız. Oyun bu yapısı gereği hem oyunda kontrol edilen primatı hem de kontrol eden oyuncuyu gayet yoğun bir strese sokuyor. Fakat 10 milyon yılı sadece bir şelale kenarında geçiremezsiniz. Grubunuzu hayatta tutmak istiyorsanız yeni yerler ve yeni besin kaynakları bulmanız gerekiyor.

Oyunda, hasta olmamak, soğuktan donmamak, aç kalmamak, zehirlenmemek veya daha güçlü bir hayvanın saldırısına uğramamak için adımları ve arkadan gelenleri devamlı kontrol etmek durumunda kalınmasına rağmen susuzluk, açlık ve uyku problemini çözdükten sonra kendinizi savunmak dışında çok bir şey yapılmasına gerek kalmıyor. Bu üç problemi görebilmeniz için herhangi bir bar bulunmuyor. Kontrol edilen primatın hareketlerinden neye ihtiyacı olduğunu anlamanız gerekiyor. Oyun tamamıyla bir kontrolcü üstüne kurulmuş şemaya sahip. Eğer hali hazırla bir oyun kontrolcünüz yoksa oyunu oynamakta ciddi zorluklar yaşayabilirsiniz

Ancestors: The Humankind Odyssey oyuncunun elinden tutmayan bir oyun yapısına sahip. Oyunda simgesel birkaç yardım dışında tamamen yalnızsınız. Aynı kontrol ettiğiniz primat gibi. Oyun size hiçbir şekilde görev vermiyor veya yol göstermiyor. Oyundaki her şeyi deneyimleyerek öğrenmemiz gerekiyor.

Oyun bütün bu harika mekaniklere rağmen maalesef düşük bütçeli olmasının kurmanı. Grafikler yeterli dursa da günümüz koşullarında daha iyi grafiklere sahip bağımsız geliştiricilerin yaptığı oyunlarda mevcut. Ağaçlara tırmanırken ve dallar arasından atlarken hep aynı animasyonları görmek ve boşluklarda olan dallara asılmak gerçekçiliğe gölge düşürüyor.

Oyunda her ne kadar açık dünyada özgür bir deneyip sunulsa da 20 saatlik oynanıştan sonra sürekli aynı şeyleri yapıyor olmanız bir süre sonra sıkıcı bir hal alıyor.

Gayet iddialı ve satış kaygısı olmadan çıkan Ancestors: The Humankind Odyssey, daha büyük bütçe ve daha profesyonel bir ekip ile belki de adından çok söz ettirecek bir oyun olabilirdi. Yine de bu cesur yapımla Panache Digital Games uzun yıllar geçse de anılmaya devam edecek. Panache Digital Games’in alışılmışın dışındaki olacağını umduğumuz başka bir projesini şimdiden merakla bekliyoruz.

Ancestors: The Humankind Odyssey’i satın almak isterseniz Steam’e yeni gelmesi sebebiyle %50 indirimli 114,50 TL’den satın alabilirsiniz. Geçen sene Epic Store’da piyasaya çıkan oyun herhangi bir indirim olmadan 229 TL’ye satılıyor.

Ancestors: The Humankind Odyssey Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Phenom II X6 1100T

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon HD 7950

Bellek: 8 GB RAM, 3 GB VRAM

Depolama Alanı: 10 GB HDD

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 480

Bellek: 16 GB RAM, 6 GB VRAM

Depolama Alanı: 10 GB SSD