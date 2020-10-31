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31 Ekim 2020 Cumartesi 22:03 | Son Güncelleme:

10 kentilyon dolar eden ‘Psyche' türünün tek örneği

10 kentilyon dolar eden ‘Psyche' türünün tek örneği

Neredeyse tamamı değerli madenden oluşan ve tahmini değeri 10 kentilyon dolar olan Psyche isimli asteroit, Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutabilir.

Güneş sisteminin Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında süzülen ve tahmini değeri 10 kentilyon dolar olan Psyche isimli asteroit, Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutabilir. Bu, 2019 dünya ekonomisinden 10 bin kat daha büyük. Yaklaşık 225 kilometre çapındaki asteroidin bu kadar değerli olmasının nedeniyse neredeyse tamamen demir ve nikelden oluşması. Neredeyse tamamı değerli madenden oluşan asteroit tespit edilmemişti.

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