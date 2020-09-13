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13 Eylül 2020 Pazar 01:56 | Son Güncelleme:

1 metre kalınlıkta betonu delebiliyor

1 metre kalınlıkta betonu delebiliyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir, atışlı testleri süren ve F-16'ların vurucu gücünü artıracak "Minyatür Bomba"nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atışlı testleri süren ve F-16’ların vurucu gücünü artıracak ‘Minyatür Bomba’nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Demir, Twitter’dan ‘Minyatür Bomba’nın atışlı testlerinin sürdüğü bilgisini verdi.

İHA’LARA ENTEGRE OLACAK

İsmail Demir, “Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bomba’yı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 100 kilometre maksimum menzili bulunan bomba, 65 kilometre menzille güçlendirilmiş 1 metre kalındığında betonu delebiliyor.

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