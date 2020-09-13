1 metre kalınlıkta betonu delebiliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atışlı testleri süren ve F-16’ların vurucu gücünü artıracak ‘Minyatür Bomba’nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Demir, Twitter’dan ‘Minyatür Bomba’nın atışlı testlerinin sürdüğü bilgisini verdi.

İHA’LARA ENTEGRE OLACAK



İsmail Demir, “Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bomba’yı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 100 kilometre maksimum menzili bulunan bomba, 65 kilometre menzille güçlendirilmiş 1 metre kalındığında betonu delebiliyor.