Türkiye'ye kurulan kirli oyun belgelerle ortaya çıktı! İngiliz Derin Devletinin asıl hedefi neydi?

İşte Aziz Üstel'in o yazısı:

Pat Walsh derlediği kitapta Türkiye üzerine oynanan oyunları, belgeleriyle ilk kez açığa çıkarıyor, soykırım yalanını da, İngiliz Derin Devletinin nasıl tezgahladığını anlatıyor:

"Türklere karşı kampanya ve Ermeni katliamı yalanı 1914 yılında kurulan gizli bir örgütlenmenin içinde oluşturuldu. Devletin içindeki bu örgüt, 1914 Sonbaharında, adını o tarihte İngiliz Parlamentosu'nun kalbi olan, Buckingham Sarayı'nın yanında bulunan Wellington House'da örgütlenen Savaş Propaganda Bürosu'ndan alıyordu.

"Bu örgütün Türkiye karşıtı girişimleri 1935 yılına kadar ortaya çıkmadı. Ermeni soykırım yalanlarının asıl hedefi ABD'ydi. Eğer ABD, Türklerin soykırım uyguladığına inandırılırsa, Türkiye'nin tutunacak hiçbir dalı kalmayacaktı dünyada.

"Savaş Propaganda Bürosu'nun başında, Charles Masterman adında, eski bir milletvekili vardı. Görevi kabul eder etmez, İngiliz edebiyatının önde gelen 23 yazarını çağırdı. Yazarlara bu örgüt ve toplantılarla ilgili hiç kimseye bilgi verilmemesi tembihlendi. Arthur Conan Doyle'dan (Sherlock Holmes) H.G. Wells’e kadar dünyaca ünlü yazarlar bir araya geldi. Bu toplantının ardından bu kez de gazetecilerle ikinci bir toplantı yapıldı.

"Wellington House gizli bir yapılanma olduğu için yazı ve kitapların özel bir yayınevince basılmasına karar verildi. Ve ABD'de belirlenen 13 bin etkili kişinin de içinde olduğu bir adres listesi belirlendi. Arnold Toynbee, Ermeni katliamı, Bir Ulusun Öldürülmesi, Türkiye dün ve bugün, Katil Türklerin Acımasız Yönetimi adlı kitapları yazarken, Israel Cohen, yazdığı kitapta, Türkleri Yahudileri de katletmekle suçladı."