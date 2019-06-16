Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?

Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul’un ardından Diriliş Osman’da da yer alacak mı? TRT1’nin rekorlar kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’da Turgut Alp, Ertuğrul Bey en yakın Alpleri arasında yer almıştı. Ancak tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey’le akınlara katılan alpler arasında yer alıyor. İşte Turgut Alp’le ilgili tarihi bilgiler:

Tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey’in en yakın silah arkadaşlarından. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne göre tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti’nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder. İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey’in yanında bulunmuş ve Yarhisar’ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl’ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp’in şehri muhasara ederken Osman Bey’in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl’ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola’nın Türkler’e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp’e verildiği kaydedilir.





Diriliş Osman'da Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak.

KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI

Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi’nin yanında Atranos’un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey’in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi (725/1325). Atranos’un alınması Bursa’nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp’in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır. Onun ayrıca İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanır. Adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılmıştır. Âşıkpaşazâde, Neşrî ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anar. Bu adlandırma XVI. yüzyıldan itibaren tamamen ortadan kalkmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda Turgut Alp’in Diriliş Osman’da yeniden rol alması bekleniyor.

DÜNDAR BEY DE ROL ALABİLİR



Diriliş Ertuğrul’un bir diğer oyuncusu ise Ertuğrul Bey’in kardeşi Dündar Bey’di. Bazı tarihi kaynaklara göre Ertuğrul Bey’in ölümü üzerine Söğüt’te beylik sorunu ortaya çıkmıştı. Göçer evlerden bir bölüğü Osman’ı, bir bölüğü amcası Dündar’ı bey yapmak istiyordu Osman Bey’in kendi kabilesi onu tuttu. Bir araya gelindiğinde çoğunluk Osman Bey’i destekledi; bunun üzerine Dündar Bey de ona uydu. 1299’a doğru Dündar Bey Osman’ın kethüdâsı idi (vekili, bir çeşit vezir).