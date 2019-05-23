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  3. Edirne'de restoranın altında Bizans zindanı bulundu

Edirne'de restoranın altında Bizans zindanı bulundu

Edirne'de restoranın altında Bizans zindanı bulundu

Edirne’deki bir restoranın altında, Bizans dönemine ait bir zindan olduğu tahmin edilen yapı kalıntıları bulundu.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, bir bildirim üzerine Zindanaltı mevkisinde bir restoranın altında tarihi tonozlu bir yapıyı tespit etti.

Horasan harçlı tuğla örülü yapının, kot farkına göre aşağıda kalması ve girişinin kontrollü olarak üstte olması nedeniyle zindan olabileceği tahmininde bulunuldu. 

Kaleiçi sur hattına yakın Bizans döneminden kaldığı düşünülen yapının inceleme sonunda kullanım amacı ve dönemi net olarak ortaya konacak. 

Yapının dehlizlerle başka yapılara bağlantısının olup olmadığı  yapılacak kazı sonrası belirlenecek. 

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